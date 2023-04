BIG bei der IEM Rio: Bereit für den Titel?

IEM Rio: BIG startet ins Viertelfinale

Obwohl an der Qualifikation für das Major in Paris gescheitert, trumpft der BIG-Clan momentan bei den Intel Extreme Masters in Rio groß auf. Ist der große Wurf wirklich möglich?

Emotionen pur: Nils "k1to" Gruhne vor Live-Publikum

© BIG via Twitter