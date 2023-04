Paris Major Qualifikation: BIG scheitert dramatisch! Nun gibt es nur noch eine letzte Chance

+++ Update 14.04. 16:30 Uhr +++

Es sah zwischenzeitlich so gut aus für die deutsche Vorzeige-eSports-Orga.

In der ersten über eine direkte Qualifikation für das Major entscheidenden Partie gegen Team Vitality, konnte die erste Map mit 16:10 gewonnen werden. BIG fehlte damit nur noch ein weiterer Map-Sieg, um tatsächlich fix beim großen Major in Paris dabei zu sein.

Doch es sollte anders kommen. Mit 16:9 und 16:7 fertige Vitality rund um den wieder einmal überragend aufgelegten Mathieu „ZywOo“ Herbaut das deutsche Team in den folgenden zwei Runden ab und qualifizierte sich seinerseits für die große Bühne im Heimatland.

Eine letzte Chance

Trotz der Niederlage gegen das französische Top-Team gab es aber noch Hoffnung für BIG. Eine letzte Chance in der Partie gegen die Ninjas in Pyjamas. Doch die Deutschen starteten denkbar schlecht.

Mit 2:11 aus Sicht von BIG ging die erste Hälfte der ersten Map Vertigo an den schwedischen Gegner. Zwar konnte man sich nach der Pause ein bisschen besser in das Match hineinarbeiten, letztendlich ging die Karte aber doch mit 16:11 an NiP.

Die anschließende Runde auf Mirage war für die meisten CS:GO-Fans ein Fest. Für deutsche Fans jedoch ein Drama. Insgesamt 42 (anstatt der üblichen 30) Runden mussten gespielt werden, bis der Gewinner feststand. Vier Overtimes und unzählige Matchpunkte auf beiden Seiten inklusive.

Am Ende fehlten den Berlinern das nötige Glück und wahrscheinlich auch die letzte Konsequenz, die Abgebrühtheit, um einen ihrer Matchpunkte auch zu verwandeln.

So gewannen am Ende die Ninjas mit 22:20 und lösten das vorletzte Ticket nach Paris.

Dadurch, dass BIG zumindest zwei von fünf Partien gewinnen konnten, sind sie nun zusammen mit dem FaZe Clan, Cloud9, Team Falcons, Aurora Gaming und B8 für den sogenannten European RMR Decider qualifiziert. Hierbei wird um den letzten verbleibenden Startplatz beim Major gespielt.

Zwar stirbt die Hoffnung zuletzt, doch angesichts der starken Konkurrenz - alleine in Form des FaZe Clans und Cloud9 - wird es ein extrem schwieriges Unterfangen für BIG werden, das letzte Ticket auch tatsächlich zu ergattern.

Auch hier sind mindestens wieder drei Siege von Nöten, um das Mini-Turnier zu gewinnen. Wer verliert scheidet direkt aus.

Los geht die letzte Runde heute Abend um 17:15 Uhr mit der Partie FaZe gegen Aurora Gaming, sowie parallel mit B8, die auf Cloud9 treffen. Für BIG startet das Turnier ein wenig später um 20:00 Uhr mit der Auftaktpartie gegen Team Falcons.

+++ Update 13.04. 12:30 Uhr +++

Mit BIG startete der zweite große deutsche Vertreter am gestrigen Abend in das Turnier.

Die Auftaktpartie gegen iNation konnte mit 16:12 gewonnen werden. Das Spiel sah dabei zunächst so aus, als würde es ein schnelles für die Berliner werden. Zwischenzeitlich führte man mit 14:4, tat sich am Ende aber doch noch einmal schwer, den Sack auch endgültig zuzumachen.

Im zweiten Spiel gegen das schwedische Team 9ine, welches überraschenderweise die Auftaktpartie gegen die aktuellen Weltranglistenersten von G2 Esports gewinnen konnte, ging es von Beginn an deutlich enger zu. Nach 30 gespielten Runden konnte kein Sieger gefunden werden. In der anschließenden Overtime ging bei BIG, das kurz zuvor noch auf bittere Art und Weise den Matchpoint verspielt hatte, dann wenig zusammen. 9ine gewann vier Runden am Stück und entschied damit die Partie für sich.

In der abschließenden dritten Partie des Tages ging es für das deutsche Roster dann gegen 500. Das bulgarische Team, welches normalerweise eher in Tier 2 der Counter-Strike-Szene zu verorten ist, sorgte zuvor mit einem 16:11-Erfolg gegen Team Spirit für ein Ausrufezeichen. Entsprechend ging man auf Seiten von BIG zu Werke.

Vor allem Nils „k1to“ Gruhne, der schon das ganze Turnier über überragende Leistungen abliefert, wollte keine Zweifel aufkommen lassen, wer den Server am Ende als Sieger verlässt und schoss die Konkurrenz nahezu im Alleingang ab. Sein herausragendes 1.61er-Rating toppte seine 1.26er- und 1.28er-Ratings aus den ersten beiden Partien noch einmal deutlich. Der klare 16:8-Sieg war zu großen Teilen sein Verdienst.

BIG braucht damit nur noch einen Sieg, um sich fix für das Major in der französischen Hauptstadt zu qualifizieren. Die nächste Chance wartet heute Abend um 17:30 Uhr mit der Partie gegen Team Vitality auf die Berliner. Sollte diese verloren gehen, haben die Hauptstädter noch eine weitere Chance, um das Ticket für Paris frühzeitig zu lösen.

Mögliche Gegner könnten dann Eternal Fire, ENCE, Aurora Gaming, die Ninjas in Pyjamas, G2 Esports, forZe, Cloud9 oder Monte sein.

Aus der Gruppe B heraus geschafft haben es derweil Heroic und das Überraschungsteam 9ine, welche beide glatt mit 3:0 durch den B-Teil des europäischen Qualifiers gerauscht sind. Ausgeschieden sind hingegen ein enttäuschendes Team Spirit, iNation und das ehemalige Super-Team von Astralis.

+++ Update 13.04. 18:30 Uhr +++

Nach einer umkämpften Partie, in der BIG zwischenzeitlich mit 1:0 Maps in Führung lag, mussten sich die Berliner am Ende doch noch Team Vitality mit 1:2 geschlagen geben. Sowohl Nuke (9:16) als auch Overpass (7:16) gingen an das französische Top-Team. Vitality ist damit mit einer Endbilanz von 3:1 Siegen sicher für das Major in Paris qualifiziert.

Für BIG bleibt nun noch eine Chance, sich sicher zu qualifizieren. Leicht wird das nicht. Mit forZe, den Ninjas in Pyjamas, ENCE und dem Verlierer der Partie G2 Esports gegen Cloud9 sind eigentlich nur noch Hochkaräter im Rennen um das letzte Ticket. Einzig Aurora Gaming würde - zumindest auf dem Papier - ein etwas leichteren Gegner abgeben.

Paris Major: MOUZ erfolgreich qualifiziert

Mehr oder weniger auf der letzten Rille konnte sich MOUZ über die Gruppe A des europäischen Qualifikationsturniers für das anstehende Major in der französischen Hauptstadt qualifizieren.

Das sogenannte European RMR A lief dabei im Schweizer System ab. 16 Teams traten in Best-of-One-Partien gegeneinander an. Drei Siege bedeuteten das Weiterkommen, drei Niederlagen das Ausscheiden beziehungsweise im Falle der drei Teams, die bei diesem System am Ende zwangsläufig eine Bilanz von 2:3 Siegen aufzuweisen hatten, eine letzte Chance im EU Decider Bracket.

MOUZ um den deutschen Rifler Jon „JDC“ de Castro musste für ihre erfolgreiche Qualifikation über die volle Distanz gehen, denn nach drei Spielen stand man mit zwei Niederlagen gegen B8 und Team Falcons schon überraschend früh mit dem Rücken zur Wand. Durch Siege gegen Virtus.pro (ehemals Outsiders) und dem FaZe Clan konnte man sich aber doch noch auf Platz 8 als letztes sicher gesetztes Team für das Major qualifizieren.

Neben den Mäusen schafften es ebenfalls Natus Vincere, Fnatic, Into the Breach, GamerLegion, die Bad News Eagles, Apeks und OG das Major-Ticket zu lösen.

B8, Team Falcons und überraschenderweise auch die Intel Grand-Slam-Gewinner vom FaZe Clan landeten am Ende auf den Plätzen 9-11 und damit im EU Decider Bracket. Dort haben sie noch einmal die Chance, sich für Paris zu qualifizieren.

Sicher ausgeschieden sind hingegen 1win, Virtus.pro, Sprout, Viperio und SAW.

