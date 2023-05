Kleinere CSGO-Turniere: Ein Weg zurück zur Relevanz

BIG scheitert in der Gruppenphase - Auch ENCE frühzeitig raus

Bis auf Gruppe D (in der Cloud9 gewann), ging wohl keine Gruppenphase so aus, wie man es im Vorfeld als Experte hätte voraus sagen können.

Sowohl BIG - immerhin auf Platz 13 der HLTV-Rangliste - als auch ENCE (#9) mussten frühzeitig die Segel streichen. OG (#12) hingegen mogelte sich erst im Decider Match weiter. Statt den oben genannten Favoriten waren es Teams wie Apeks (#29), Into the Breach (#28), SAW (außerhalb der Top30) und 9ine (#19) unter den letzten Acht.

Brazy Party Finale: Astralis legt vor, C9 kontert

Während dev1ce bei Astralis mit Alexander „ Altekz “ Givskov lediglich einen weiteren Spieler an seiner Seite hatte, der neben ihm am Ende der Map ein positives Rating aufweisen konnte, waren es bei C9 gleich drei.

So war es am Ende doch wieder das vor Turnierbeginn am besten gelistete Team, das schlussendlich die Trophäe in die Höhe strecken durfte. Dennoch konnten auch (inzwischen) kleinere Teams wie eben Astralis positiv auf sich aufmerksam machen, und sich so eines Tages vielleicht auch wieder dauerhaft in den Reihen der der Großen etablieren.