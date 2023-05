Paris Major: Wenn Hunger auf Formkrise trifft

Seit drei Tagen läuft das letzte große Major des aktuellen CSGO-Kalenderjahres in Paris.

Im gewohnten Swiss System Format, das ab der zweiten Runde in das Buchholz-System übergeht, bei dem nur Teams gegeneinander antreten, die die gleichen Sieg-Niederlagen-Bilanzen vorweisen, wurde gespielt. Wie immer galt, wer drei Siege einfahren konnte, ist weiter, wer dreimal verlor, ist raus.

Und auch dieses Mal mussten einige Teams ihre Koffer packen, an die man im Vorfeld des Turniers eine andere Erwartung hatte.

Wenn Hunger auf Formkrise trifft

Der größte Name der frühzeitigen Heimkehrer ist wahrscheinlich der von OG. Seit dem Wechsel von Nemanja „nexa“ Isaković zu Nikolaj „niko“ Kristensen auf der InGame-Leader-Position geht nicht mehr viel bei dem in Dänemark beheimateten Team. Zwar ist man immer noch auf Platz 11 der HLTV-Weltrangliste gerankt, doch der Trend zeigt klar in die falsche Richtung.