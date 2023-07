Team Vitality überrollt MOUZ und qualifiziert sich für die K.o.-Phase

Heimspiel für MOUZ - sollte man meinen. Doch gegenwärtig führen wenige Wege an den Spielern von Team Vitality vorbei. Die französische eSports-Organisation hat am heutigen Tag die Konkurrenz aus Deutschland an die Wand gespielt und trifft nun im Upper Bracket Finale von Gruppe B auf G2 Esports oder den FaZe Clan.