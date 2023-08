G2 Esports' huNter- im Interview "Wir waren einfach besser!"

Für jeden professionellen Spieler dürfte es der Traum schlechthin sein, einmal in Köln die Intel Extreme Masters zu gewinnen. Obwohl das Event vielleicht nicht die Wichtigkeit eines Majors besitzt, so ist die IEM eine der prestigeträchtigsten CS-Veranstaltungen des Jahres. Nemanja „huNter-“ Kovač darf sich ab sofort als Champion dieses Wettbewerbs bezeichnen, da er am vergangenen Wochenende eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass gegenwärtig kein Weg an G2 vorbeiführt

Next Stop: Gamers8

In seinem Interview mit SPORT1 sprach er über seine Emotionen, Gefühle und warum man trotz eines Rückschlags auf Anubis auch weiterhin an den Sieg glaubte. Für G2 Esports geht es nun in die Vorbereitung für das in Riad anstehende Gamers8-Turnier. Dieses bietet ein Preisgeld von insgesamt einer Million US-Dollar.

