Superstar s1mple verpasst erstmals in seiner Karriere die Play-offs der IEM Cologne!

Bereits in der ersten Runde, auf Ancient, musste das Sieger-Team in der Overtime gefunden werden. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, jedoch behielt Astralis schlussendlich die Nerven und bezwang die Konkurrenz von NAVI mit einem Endergebnis von 25:23. Entsprechend waren s1mple und Co. dazu gezwungen, die nächste Partie für sich zu entscheiden.

Astralis schlägt NAVI

Hier wurde es einmal mehr eine Zitterpartie, für beide Seiten. Doch wie schon in Runde eins konnte sich schlussendlich Astralis mit 16:12 durchsetzen und in die Play-offs der IEM Cologne 2023 einziehen. Für s1mple selbst markiert das Ausscheiden ein Novum, da er nun zum ersten Mal in seiner Karriere die Teilnahme an der Endphase des Turniers verpasste.