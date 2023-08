Vitality schnappt sich runde zwei! IEM Cologne 2023

+++UPDATE: Vitality schnappt sich Map 2 +++

Obwohl sich ENCE Mirage einheimsen konnten, spielte auf Nuke bis zum Seitenwechsel ausschließlich ein Team: Vitality! Die Franzosen meldeten sich eindrucksvoll zurück und sicherten sich eine Runde nach der anderen. Gerade in Anbetracht der Ausgeglichenheit auf der ersten Karte, dürfte dieses Ergebnis verwundern. Dennoch wollte sich ENCE nicht kampflos ihren Kontrahenten ergeben.

Auf der CT-Side schaffte es das finnische Team wichtige Runden für sich zu entscheiden und zwang die Gegenseite beinah in die Overtime. Am Ende war es einmal mehr ein äußerst knappes Ergebnis, das in diesem Fall zugunsten von Vitality ausfiel. Somit musste die Entscheidung in Runde drei gefällt werden.

+++ Ursprüngliche Nachricht +++

Obwohl das in Paris angesiedelte Team mit 11:4 in Führung ging, war es nach dem Wechsel auf die T-Side zunächst ENCE, die sich Runde nach Runde schnappte.

Vor ausverkauftem Haus kämpften zwei der besten Teams der Welt um den Einzug in das Finale der IEM Cologne 2023. Von tausenden Zuschauern angefeuert, legten beide eSports-Organisationen eine ordentliche Leistung an den Tag, doch schlussendlich wie logischerweise kann es nur ein Siegerteam geben.

Auf der ersten Karte, Mirage, sah es zunächst sehr ausgeglichen aus. Sowohl Vitality als auch ENCE konnten zwischenzeitlich immer wieder in Führung gehen. Beide Mannschaften agierten entsprechend auf Augenhöhe. Die Finnen änderten daraufhin den eigenen Gameplan und startete mit zwei AWPs in die nächste Runde, was Vitality offenbar auf dem falschen Fuß erwischte. Zwar schnappte man sich den Sieg zum 5:4-Zwischenstand, doch ließ sich die Konkurrenz danach nicht noch einmal auf das Spielchen ein. Trotz schwächerer Waffen gelang es Vitality, auch dank eines fantastischen Frags von Emil „Magisk“ Reif, den Ausgleich wiederherzustellen.

Fortan sollte es auch Vitality sein, das den Ton angibt. Zwischenzeitlich gab es ein weiteres Unentschieden, 6:6, dann aber war es einmal mehr die französische eSports-Organisation, die das Ruder übernehmen sollte. Schlussendlich ging es mit einem Spielstand von 9:6 in den Seitenwechsel

Ence lässt nicht locker!

Ganz so einfach sollte es Vitality jedoch nicht mehr mit den Finnen haben. Diese kamen einmal mehr und trotz der Führung Vitalitys eindrucksvoll zurück und schafften es die Franzosen zu überholen. Vitality wiederum fand erneut die passende Antwort und sorgte, nach 22 gespielten Runden für einen 11:11-Zwischenstand. Selten gestaltete sich ein derartig wichtiges Match ausgeglichener.

Dann aber, wie schon Vitality zuvor, übernahm ENCE das Zepter in die eigenen Hände und sicherte sich eine zwischenzeitliche Führung von 14:11. Vitality wird aber nicht ohne Grund auf dem zweiten Platz der HLTV-Weltrangliste geführt, weshalb es den Franzosen einmal mehr gelang, an die Leistung der Finnen anzuknüpfen und zu diesen aufzuschließen. Doch dann schlug die Stunde von ENCE! Dem Team gelang es, mit 15:14 in Führung zu gehen. Mit einer möglichen Overtime vor Augen, stürmten die Jungs um Alvaro „SunPayus“ Garcia kurzerhand auf den A Spott, legten die Bombe und schafften es, diese zu verteidigen und noch vor der Explosion alle gegnerischen Spieler auszuschalten.