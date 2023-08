Weniger Runden in Counter-Strike 2: 13 statt 16

Mit Counter-Strike 2 steht schon bald der nächste Ableger des beliebten Taktik-Shooters bereit. Doch noch ist nicht bekannt, wann genau Entwickler Valve allen Interessierten Zugang gewährt. Bislang ist das Spiel lediglich einigen wenigen Spieler:innen vorbehalten. Dennoch tauchen vermehrt Berichte darüber auf, was Valve für die Zukunft des Shooters geplant hat.

13 statt 16 Runden

Eine der größten Änderungen könnte die geringere Rundenanzahl darstellen. Dataminer haben angeblich herausgefunden, dass Teams in Zukunft weniger Runden gewinnen müssen, um eine Karte für sich zu entscheiden. Entsprechend soll es anstatt „First to 16″ in Zukunft „First to 13″ heißen.

Auch in Sachen Overtime soll es offenbar eine große Veränderung geben. Anstatt, wie bisher, solange zu spielen, bis ein Team das andere bezwingen konnte, plant Valve möglicherweise maximal eine Overtime. Sollte es an deren Ende keines der Roster durchsetzen können, endet die Partie in einem Unentschieden.

