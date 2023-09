Das Ende der ESL Meisterschaft: die ESL stampft alle nationalen Counter-Strike-Events ein

Die ESL und Counter-Strike - lange Zeit ein Match made in heaven .

Nun aber scheint es, zumindest auf nationaler Ebene, damit vorbei zu sein. Wie EFG (ESL FACEIT Group) erst vor wenigen Tagen verlauten ließ, wird sich das Unternehmen zukünftig nicht mehr auf nationaler Ebene um Counter-Strike-Wettbewerbe oder Turnierformen kümmern. Entsprechend stehen Ligen wie die ESL Meisterschaft oder das britische Gegenstück, die ESL Premiership, vor dem Aus. Besonders in Deutschland, wo man erst vor Kurzem die 50. Saison feierte, dürfte dies einige vor den Kopf stoßen.

Immerhin werden die Formate hierzulande sowie in England noch in diesem Jahr zu Ende gespielt, während türkische, aus den Benelux-Staaten stammende sowie französische und spanische Teams weniger Glück haben.

Zu Vieles gleichzeitig

Als Grund für diese Entscheidung nannte die ESL die immer größer werdenden organisatorischen Probleme, gerade in Anbetracht der stetig wachsenden Herausforderungen an die Szene. Laut eigener Aussage habe man eine wachsende Zahl an Events zur gleichen Zeit ausgetragen, weshalb man sich nun für eine Turnierform über die Grenzen der einzelnen Länder hinaus entschieden habe, um diesen auch entsprechende Aufmerksamkeit schenken zu können.