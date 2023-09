EPL 18: Nach BIG - MOUZ löst Playoff-Ticket

Das Counter-Strike-Team von MOUZ, das eigentlich durch hochkarätige Verpflichtungen wie Kamil „ siuhy “ Szkaradek neu geordnet, neu angreifen wollte, hatte in den letzten Wochen doch so seine Probleme, gute Ergebnisse auf den gängigen Turnierbühnen zu erzielen.

Mit Ausnahme der IEM in Dallas, als man überraschend ins Finale kam, sprangen bei der IEM in Rio (13.-16. Platz), dem Major in Paris (23.-24. Platz) und auch auf heimischem Boden bei der IEM in Köln (9. - 12. Platz) durchweg ernüchternde Ergebnisse raus. Und dieser Trend schien sich fortzusetzen!