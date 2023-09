Erscheint CS2 schon am Mittwoch?

Selten wurde in der eSports-Szene einem Spiel derart entgegengefiebert wie Counter-Strike 2. Der Nachfolger von Counter-Strike: Global Offensive, kurz CSGO, ist zwar bereits seit einiger Zeit in einem „Limited Test“-spielbar, die große Masse muss sich aber weiterhin auf den offiziellen Release gedulden.

Dieser könnte uns nun schneller ins Haus stehen, als viele vermutet haben. So schreibt Valve auf X.com , vormals als Twitter bekannt, was wir, die User, denn nächsten Mittwoch tun würden. Damit könnte die Softwareschmiede auf den bevorstehenden Release oder Rollout von Counter-Strike 2 für alle anspielen.

Source 2.0

Mit dem Upgrade soll sich einiges verändern, ohne jedoch das mit CSGO gelegte Grundgerüst groß zu anders zu gestalten. Ein Sprung wie von Condition Zero zu Counter-Strike Source oder von Source zu Global Offensive ist entsprechend nicht zu erwarten. Die Neuerungen sind hier verstärkt in einzelnen Aspekten zu finden, wie zum Beispiel bei Rauchgranaten, die sich nun nicht mehr statisch auf einer einzelnen Position festsetzen. Stattdessen reagiert die Smoke auf die Handlungsweise der Spieler:innen, was unter anderem das Abfeuern von Waffen betrifft.