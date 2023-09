ESL Pro League: Keine großen Überraschungen in Gruppe C - Wer kommt weiter in Todesgruppe D?

EPL: Keine Überraschungen in Gruppe C

Mit GamerLegion, den Ninjas in Pyjamas und nicht zuletzt Heroic gibt es schon einige namenhafte Teams, die bereits in der Gruppenphase der laufenden ESL Pro League gescheitert sind. In Gruppe C hingegen blieben Überraschungen weitestgehend aus.

Na'Vi holt den Sieg in Gruppe C der ESL Pro League

© ESL Counter-Strike via Twitter