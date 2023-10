Die ESL Pro League ist seit jeher ein Kräftemessen der besten Teams der Welt. Zwei Mal im Jahr trifft sich die Weltelite auf Malta, um ein Preisgeld von 850.000 US-Dollar unter sich auszuspielen. In der jüngsten Ausgabe zählten auch die Mannschaften von BIG und MOUZ dazu. Beiden gelang im abgelaufenen Wettbewerb kleinere bis größere Erfolge.

MOUZ mit überragendem Turnier

Während es BIG erstmals seit Bestehen gelang die Play-offs des Wettbewerbs zu erreichen, setzten die Spieler von MOUZ dem Ganzen die Krönung auf. In einem mehr als dominant gespielten Turnier, in Zuge dessen MOUZ lediglich vier Maps und eine Niederlage hinnehmen musste, schaffte es die aus Deutschland stammende eSports-Organisation bis ins Finale einzuziehen und hier NATUS VINCERE, kurz NAVI, klar mit 3:0 zu besiegen.

MOUZ selbst hatte in der Vergangenheit einige European Seasons Finals für sich entscheiden können, gewann aber bis dato nur ein einziges Mal die ESL Pro League an sich. In Season 10 konnte man, noch unter dem Namen mousesports, das Finale gegen FNATIC gewinnen, während nun NAVI das Nachsehen hatte.