In der Welt von Counter-Strike geht es derzeit hoch her! Zahlreiche Profis wechseln die Teams, neue Spieler werden entdeckt und verpflichtet, andere wiederum ersetzt oder auf die Bank verfrachtet. Wer hier up-to-date bleiben möchte, dem empfehlen wir unseren hauseigenen „Transferticker zu Counter-Strike“.

China statt NA oder Europa

Entsprechend kam das Aus für GEN.Gs Counter-Strike-Bestreben nicht von Ungefähr, das nun aber und offensichtlich revidiert wurde. Via Weibo (Eine Art chinesische Kombination aus Facebook & Twitter/X, Anm. der Red.) hat das koreanische Team nun verlauten lassen, dass man in naher Zukunft mit dem Aufbau eines neuen Rosters in China beginnen wolle. 2019 wurde bereits mit den Tigers of Shanghai ein in China angesiedeltes NBA 2K Roster auf die Beine gestellt.