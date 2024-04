Souverän mit Makel

Insbesondere der Weg von FaZe ins Endspiel war von einer großen Überraschung geprägt. Während die NA-Organisation in den letzten Wochen und Monaten scheinbar mühelos in die Endrunde einzog, musste sich der spätere Champion hier recht früh einem äußerst mutig agierenden Astralis mit 2:0 geschlagen geben. Entsprechend konnte man sich erst im Lower Bracket und sozusagen auf den letzten Drücker für die Playoffs qualifizieren.

Auf nach Deutschland!

Erst im Grand Final schien etwas Ruhe in das Roster gekommen zu sein, was auch das Endergebnis widerspiegelte. Sowohl auf Overpass als auch Nuke ließ der FaZe Clan nichts mehr anbrennen und sicherte sich schlussendlich ein Preisgeld in Höhe von 100.000 US-Dollar und vielleicht noch viel wichtiger, die direkte Teilnahme an der diesjährigen IEM-Ausgabe in Köln. Verlierer MOUZ darf immerhin 42.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen.