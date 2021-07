Dota 2: Vikin.gg trennt sich von Roster

Fast zwei Jahre bestand das Team von Vikin.gg. Nun ist erst einmal Schluss. Eine Begründung lieferte die Organisation nicht, jedoch ist davon auszugehen, dass die missglückte TI-Qualifikation ausschlaggebend war. Zudem ist die DPC Saison 2021 mit den Regional Qualifiern zu Ende gegangen, dass heißt bis zum The International in drei Monaten stehen keine offiziellen Spiele mehr an. Für Organisationen, die kein Team zur WM schicken, folgen drei sehr unattraktive Monate.