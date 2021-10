Dota 2: Not-OP überstanden - OGs Ceb spielt die WM

Offensichtlich ist er von einer langen Genesungsphase ausgegangen, weshalb er in seinem Tweet gestand, nicht am The International 2021 teilnehmen zu können. OG selbst bestätigte die Aussage wenig später. Als Ersatz wurde zeitgleich der Schwede Michael „miCKe“ Vu von Team Liquid bekanntgegeben, obwohl dieser normalerweise in der Midlane zuhause ist.