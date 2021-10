Dota 2: TI 10 Ticketverkauf gestoppt - Fans sauer

4 Tage vor dem offiziellen Startschuss der Dota 2 Weltmeisterschaft meldet sich Entwickler und Veranstalter Valve zu Wort. In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen musste die Corona-Situation in Rumänien und speziell im Austragungsort Bukarest neu bewertet werden. Ergebnis: Keine Zuschauer beim The International 10. Bereits gekaufte Tickets werden erstattet.