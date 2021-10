TI10 erreicht zum Start über eine Million Zuschauer

Laut EsportsCharts schauten durchschnittlich über 780.000 Zuschauer am ersten Tag zu. Den Höhepunkt wurde in der Partie OG gegen Virtus.pro erreicht. Hier schauten zur Spitze 1.13 Millionen begeisterte Fans zu. Das sind ähnliche Zahlen wie sie beim Grand Final 2018 gemessen wurden. Tendenziell steigt die Zuschauerzahl im Laufe eines Turnier bis zum Grand Final an, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass auch dieses Jahr ein neuer Zuschauerrekord gebrochen werden wird.