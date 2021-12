Dota 2: OGA Dota PIT: Tundra schlägt Weltmeister Spirit

Wann immer möglich, setzte das Roster auf Nyx und Queen of Pain in der ersten Pick-Phase. Beide Helden bedeuten ständige Gefahr für den Gegner und haben zudem enormen Burst-Schaden. Auf genau dieser Grundlage kam Tundra nach einem 0:1-Rückstand auch wieder zurück und glich die Serie aus. In Partie 3 hat Team Spirit den Razor- und Broodmother-Pick Tundras nicht wirklich ernst genommen und sowohl die Safe- als auch die Mid Lane verloren. Durch ihren gewonnenen Vorsprung aus dem Earlygame kontrollierte Tundra in Partie und zerstörte Spirits Ancient nach 32:00 Minuten - 2:1 Tundra.