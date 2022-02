Dota 2: Vom Team verraten - Tundra Esports Fata muss gehen

Fata gründete im Herbst 2020 ein unabhängiges Team unter dem Namen mudgolems, in Anlehnung an ein Jungle Creep in Dota 2. Nach guten Resultaten in kürzester Zeit wurde die Organisation Tundra Esports auf das Line-Up aufmerksam und verpflichtete es. Im Herbst 2021 war Tundra mit den Entwicklungen des Teams so zufrieden, dass sie das Roster bis 2024 an sich gebunden haben - und damit war jeder Spieler inkludiert, der zu diesem Zeitpunkt unter Vertrag stand. Demnach auch Fata.