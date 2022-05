Dota 2: OG gewinnt 5. Major-Titel bei der ESL One Stockholm

Von da an wechselte OG die Taktik und setzte auf mobilere und aggressivere Helden wie Storm Spirit oder Night Stalker. Besonders die von Bozhidar „bzm“ Bogdanov ausgefüllte Midlane wurde fortan an durch OG dominiert. Team SoloMid fand keine Lösung mehr auf die anstürmenden Horden des Feindes, wodurch die nachfolgenden drei Partien an OG ging. Der Weltmeister von 2018 und 2019 gewann somit folgerichtig das große Finale des Stockholm Majors mit 3:1. 200.00 US-Dollar und 680 DPC-Punkte gehen somit aufs Konto der Europäer.