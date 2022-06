Dota 2: Doppelweltmeister N0tail hat keinen Bock auf Wettbewerbe

Im hauseigenen Podcast „Monkey Business“ hat N0tail über seine aktuelle Situation gesprochen und verkündet, dass er in absehbarer Zeit nicht vorhabe, in professioneller Manier zur Maus und Tastatur zu greifen. Viel eher gefällt er sich selbst in der Rolle des Content Creators für OG. Darüber hinaus beobachtet er die neue und junge Generation an Dota-Spielern, die er mithilfe seiner Erfahrung zum nächsten The International Triumph führen möchte.