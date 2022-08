Dota 2: Nach 75 minütigem Drama! Team Spirit schlägt übermächtiges PSG.LGD

Partie zwei war die bemerkenswerteste Auseinandersetzung der Serie. 75 Minuten schenkten sich beide Teams nichts. Vor dem entscheidenden Teamfight hatte Team Spirit bereits Mega-Creeps in ihrer Basis. Der Ancient verlor bedenklich vieel Lebenspunkte gegen die anstürmenden Creeps, doch der so wichtige Teamfight ging an Spirit und der Ancient blieb am Leben. Mit nur noch zwei lebenden Helden entschied sich LGD das „GG“ zu callen.