TI 11: Drei Deutsche in K.o.-Phase - Europa vor nächstem WM-Triumph?

16 Teams, aufgeteilt in Winner- und Lower Bracket, treten zum Siegeszug um den WM-Titel an. Aus Europa ist mit OG, Team Secret, Tundra Esports, Team Liquid, Gaimin Gladiators, Entity und Team Spirit die Creme de la Creme vertreten. Bisher als einziges Team ungeschlagen: Tundra Esports um den deutschen Midlaner Leon „Nine“ Kirilin. Zwar hagelte es in der Gruppe B auch vier Unentschieden aus neun Begegnungen, doch konnte niemand den Tour 3 Meister bezwingen.