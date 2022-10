Tundra weiter ungeschlagen, Evil Geniuses mit Schock-Resultat - The International 2022

Die Peruaner von beastcoast treffen nun auf ein starkes PSG.LGD. Die Chinesen fertigten in ihrem ersten Lower Bracket Match das Roster von BOOM Esports in knapp einer Stunde ab. BOOM Esports, gecoacht von niemand Geringerem als Chai „Mushi“ Yee Fung, steuerte in Partie zwei lange Zeit auf einen Sieg zu, verlor dann aber leichtfertig die Kontrolle. LGD ließ sich nicht zweimal bitten und flog auf den Schwingen von Zhang „Faith_bian“ Ruidas Visage zum komfortablen Sieg.