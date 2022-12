Entgegen aller Gerüchte: KuroKy macht auch im hohen Alter weiter | Dota 2

Mit seinem Team Nigma Galaxy will KuroKy im nächsten Jahr endlich wieder an Erfolge früherer Tage anknüpfen. Dieses Jahr verpasste er eine WM-Teilnahme und stieg zwischenzeitlich sogar in die zweite Liga ab. Mit 30 Jahren gehört Kuro zu den ältesten aktiven Profis, die noch auf dem höchstem Level spielen.