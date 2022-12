Valve: 10 Profis permanent gebannt - Ist DAS nur der Anfang?

Kamil „Koma`“ Biktimirov wollte zur neuen Saison seine Karriere in Schwung bringen. Der 20-jährige Russe ist nach vielen kurzen Engagements das erste Mal bei einem echten Powerhouse gelandet: Virtus.pro. Die traditionsreiche Organisation wechselte das komplette Team aus und will mit neuem Elan endlich wieder an bessere Zeiten anknüpfen. Nur wird das ohne ihren Neuzugang Koma` geschehen müssen.