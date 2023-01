"Ich habe mich eingeschissen": Dota-2-Caster enthüllt seltene Krankheit

In einem Blogpost beschreibt er, dass er bereits vor Jahren die Diagnose „Primär sklerosierende Cholangitis“ erhielt. Hierbei handelt es sich um eine chronische Erkrankung der Gallenblase im Umfeld der Leber. Wie Cap verriet, fielen seine Beschwerden in jüngster Zeit so schwer aus, dass er kurzzeitig auch an das Beenden seiner Caster-Karriere dachte. Jedoch seien die Probleme entweder auf seine Corona-Infektion oder unverträgliche Medikamente zurückzuführen.