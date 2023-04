Zahlreiche Spieler involviert! Neuer Wettskandal sorgt für Entsetzen

Die Dota-2-Szene steht unter Schock. Ein großflächiger Wettskandal, der zahlreiche Spieler sowie Teams betrifft, ist ans Licht gekommen - aufgedeckt durch den russischen Blogger Morf, der in einem Aufklärungsvideo über die Hintergründe der Spielmanipulationen berichtet. Bei seinen Untersuchungen habe er einen Spion in einen Discord-Kanal eingeschleust und so in Erfahrung gebracht, wie der Matchfixing-Ring vorgeht.