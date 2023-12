Nachdem man bereits in den beiden vergangenen Jahren erfolgreich zusammengearbeitet hat, soll diese Kooperation nun auch im kommenden Jahr stattfinden. Wie hinlänglich bekannt sein dürfte, wird die eLigue 1 in der kommenden Saison Teil des mittlerweile vollständig umgekrempelten „FC PRO League“-Ökosystems sein, welches neben Frankreich auch in Großbritannien mit der ePremier League oder Deutschland mit der eBundesliga zum Einsatz kommt.

Die teilnehmenden Mannschaften spielen in Zukunft um 28 Plätze, von denen ein jeder für die Teilnahme an der FC Pro World Championship berechtigt beziehungsweise den Mannschaften eine Qualifkation ermöglicht.

Auch Vitality in EA SPORTS FC aktiv

Neben Team BDS ist auch die in Paris beheimatete eSports-Organisation Team Vitality in EAFC unterwegs. Jüngst hat das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Lille Olympique Sporting Club, kurz OSC Lille, verlängert und wird entsprechend in der kommenden Season für den französischen Topklub in der eLigue 1 antreten.