Mit großer Spannung wurde in den letzten Tagen die Veröffentlichung der „Team of the Year“-Karten von abertausenden Spieler:innen erwartet. Am Ende sollten es sogar zu viele sein, denn gemäß der Kollegen des Kickers, scheint der gigantische Andrang für zahlreiche Serverabstürze gesorgt zu haben. Entsprechend groß schien die Notwendigkeit, diese Probleme in einem ersten Patch nach Release zu adressieren.