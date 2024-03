Einmal mehr wurde der Deutsche Meister in FIFA beziehungsweise dessen Nachfolgeprodukt, EA SPORTS FC 24, in einem Turnier ermittelt. Dieses Mal waren alle Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga vertreten, zu denen auch der FC Bayern oder Borussia Dortmund zählen.

Doch während beispielsweise die Bayern eher gelassen und ohne Ambitionen an den Wettbewerb herangetreten sind, rücken eher Mannschaften wie RB Leipzig, Hansa Rostock oder Werder Bremen in den Mittelpunkt. Der Sieger ist jedoch in einer gänzlich anderen Region zu finden.