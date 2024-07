Das Wunderkind hat erneut zugeschlagen und sich den WM-Titel geschnappt: Anders Vejrgang krönt sich in Berlin zum Weltmeister in EA SPORTS FC 24!

Einmal mehr hat Electronic Arts die Crème de la Crème der EA FC-Szene (ehemals als FIFA bekannt, Anm. d. Red.) eingeladen, einen neuen Weltmeister zu küren. Entsprechend kam in der vergangenen Woche in Berlin alles zusammen, was in EA FC Rang und Namen hat. Auch deutsche Teilnehmer fanden sich in der Hauptstadt ein, hatten am Ende jedoch eine ernüchternde Bilanz vorzuweisen.