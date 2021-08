FIFA 22: EA korrigiert Außenverteidiger-Meta

Alphonso Davies, Kevin Mbabu, Trent-Alexander Arnold, Ferland Mendy und wie sie alle heißen. Das waren lange Zeit die besten Innenverteidiger in FIFA 21. Dass das keinen Sinn macht und fernab von jeglichem Realismus ist, das wissen alle FIFA-Spieler. Doch diesen Trick musste man benutzen, um online gegen Stürmer wie Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo und Co. bestehen zu können. “Normale” Innenverteidiger, die im echten Leben absolute Weltklasse sind, waren außen vor. Sergio Ramos, Virgil van Dijk, oder auch Mats Hummels sind schlicht zu langsam – also stellte man sich die kleinen und flinken Außenverteidiger in die Mitte. Angst vor Kopfbällen brauchte man hier nicht zu haben, denn die sind in FIFA 21 nutzlos. Mit FIFA 22 soll die Meta eine Kehrtwende machen.