FIFA 22: Erstes offizielles Gameplay veröffentlicht

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde die Spannung um FIFA 22 immer weiter aufgebaut. Leaks und Gerüchte bestimmten die Stimmung auf den sozialen Medien und jede noch so kleine Information wurde von der Community aufgesaugt. Auch in der Beta-Phase konnten nur wenige Bilder nach außen gelangen, FIFA 22 glich – wieder einmal – einem Staatsgeheimnis. Am Donnerstag war es aber soweit: Im Zuge eines Online-Events wurden von EA die ersten offiziellen Gameplayszenen veröffentlicht.