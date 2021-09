Bereits in FIFA 21 gehörte Kylian Mbappé zu den besten Spielern. In FIFA 22 wird sich das auch nicht großartig ändern, denn seine diesjährige Karte verspricht einiges. So bekommt der Stürmer ein starkes 91er-Rating, was ein Upgrade um einen Punkt bedeutet. Am vergangenen Freitag hat er auf seinem Instagram-Account sein Rating veröffentlicht, zur Freude der FIFA-Community. Denn da FIFA 22 schon am 1. Oktober erscheint, freuen sich die Spieler umso mehr über die Ratings, die sie erwarten.