FIFA 22: Title Update 9 live

EA bezieht zu dem Löschen der russischen Spieler und Vereine, das sicherlich ein großer Schritt für die virtuelle Welt ist, wie folgt Stellung: „EA SPORTS steht in Solidarität mit dem ukrainischen Volk und fordert, wie so viele Stimmen in der Welt des Fußballs, Frieden und ein Ende der Invasion in der Ukraine. Im Einklang mit den Maßnahmen, die unsere Partner bei der FIFA und der UEFA in der realen Welt ergriffen haben, beinhaltet dieses Titel-Update die Streichung der russischen Nationalmannschaft und aller anderen russischen Teams.“