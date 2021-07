FIFA 21: Der älteste Fußballprofi bekommt eine 93er-SBC!

Kazuyoshi Miura ist eine Legende. Seine Fans nennen ihn „King Kazu“, und das völlig zurecht. Miura begann in den 1980er Jahren seine Karriere, 1993 wurde er Asiens Fußballer des Jahres. Drei Jahre später wurde er Torschützenkönig der Japanischen Liga, für die Nationalmannschaft erzielte er in 89 Spielen 55 Tore. Normalerweise sind Spieler seines Kalibers schon seit 20 Jahren im Ruhestand – doch diesen Begriff hat Miura wohl nicht in seinem Wortschatz. Zu seiner Ehren hat der 54-Jährige eine 93er-Karte in FUT 21 erhalten.