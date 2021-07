FIFA 22 - TimKalation ordnet Neuerungen ein

Einerseits ist es zu begrüßen, dass EA SPORTS sich bemüht mit FIFA größere Fortschritte zu machen, indem sie die Rechenleistung der Next-Gen-Konsolen nutzen, andererseits ist es, gerade in Hinsicht auf die Verfügbarkeit der Konsolen und der nicht unerheblichen Anschaffungskosten, für viele Spieler schade auf die Neuerungen verzichten zu müssen. Dass der PC potenziell das leistungsstärkste System ist und man FIFA über Optionen an die individuelle Leistungsfähigkeit anpassen könnte, steht auf einem anderen Blatt. Der Grund, warum EA SPORTS keine Leidenschaft in den PC steckt, dürfte die nominell kleinste Spieleranzahl der Plattform PC sein.