FIFA 21: Jordan Amavi mit 94er-FUTTIES-Karte

Die Aufgaben, die man für Amavi erledigen muss, sind in diesem Fall recht einfach. Bei den vier Challenges geht es darum in Division Rivals oder Squad Battle in diversen Partien Tore zu erzielen oder vorzubereiten. Teilweise sind hier auch Ligue 1 Teams oder Franzosen erforderlich. In Squad Battles sind diese Aufgaben aber meist problemlos zu erledigen – Probleme sollte es hier keine geben und die Zeitinvestition lohnt sich