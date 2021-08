FIFA 21: Memphis Depay erhält 98er FUT-Karte

Die Depay-FUTTIES-SBC ist hingegen nur auf den ersten Blick sehenswert. Seine Werte entsprechen denen einer 98er-Karte. Doch diese Werte müssen auch irgendwie bezahlt werden. 750.000 Münzen sind zu diesem Zeitpunkt des Spiels eine Menge Geld. Noch viel ärgerlicher ist die SBC an sich, denn man muss 15 Challenges komplettieren, um Depay in seinem Verein begrüßen zu dürfen. Ob sich der Zeitaufwand lohnt, liegt ganz an eurem Commitment und inwiefern ihr Ultimate Team in den nächsten zwei Monaten noch spielen werdet.