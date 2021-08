FIFA 22: Volta als abwechslungsreicher Spaßmodus

Der Volta-Modus legt in FIFA 22 ganz andere Schwerpunkte als altbekannte Modi wie Ultimate Team oder der Karrieremodus – er glänzt durch eine lockere Atmosphäre mit coolen Tricks und viel Abwechslung. So ist es möglich, in Volta durch Skills die Tore zu multiplizieren. Heißt, wer viel trickst oder schöne Pässe spielt, erhöht den Multiplikator. Dann gibt es für ein Tor ganze zwei Punkte. Durch mehr und mehr Skills kann hier der besagte Faktor erhöht werden. Wer gut am Ball ist, wird hier also belohnt.