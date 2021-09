FIFA 21: Cristiano Ronaldo mit überragender 99er-Ultimate-Team-Karte

Der Name Cristiano Ronaldo ist momentan in jeglichen Fußball-Diskussionen zu hören. Der Wechsel zu Manchester United war für alle ein Paukenschlag, den ersten Auftritt im Old Trafford können die Fans der Red Devils kaum erwarten. Aber auch in FIFA 21 wurde CR7 nochmal zu einem Gesprächsthema. Der Portugiese hat am vergangenen Freitag eine neue Karte bekommen, „Ende einer Ära“ genannt, die wir unter anderem auch schon bei Sergio Ramos gesehen haben.