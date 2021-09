FIFA 22 - Da isses! Was ist mein Ersteindruck?

Man spürt es an jeder Ecke. Also, wenn wir mal annehmen, dass es auf Social Media, Twitch und YouTube Ecken gibt; nachdem ungeduldig die Tage und Stunden gezählt wurden, bis es los geht, konnte nun die 10 Stunden Testversion via EA Play geladen werden und jeder war gespannt. Wie fühlt sich FIFA 22 an, wie sieht es aus, was hat man in seinen Starter-Packs und wie funktioniert jetzt überhaupt die Weekend League!? Neben den Alltime-Classics „Ist der Download schon verfügbar!?“ und „Warum komme ich nicht in die Webapp!?“ war die bestimmende Frage tatsächlich, wie die Weekend League nach deren Umgestaltung nun funktioniert. Und die Änderungen haben es tatsächlich in sich. Bislang musste man sich über Division Rivals lediglich genug Qualifikationspunkte erspielen und hatte danach schon mit lediglich 11 Siegen aus 30 Spielen Weekend League die nächste Qualifikation sicher.