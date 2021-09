FIFA 22 im Test: Torhüter, eigene Vereine, Volta & mehr!

Last but not least folgt der Bereich, der insbesondere in der eSports-Szene große Relevanz besitzt – der FUT-Modus. Mit zufällig aus Packs gezogenen Karten bauen Spieler:innen auch in FIFA 22 eine eigene Mannschaft zusammen und treten mit dieser gegen andere Personen online an. Großartig verändert, hat sich dabei nicht viel. Neu ist jedoch die Elite-Division, bei der die Besten der Besten um den Einzug in die FIFA Global Series zu spielen.