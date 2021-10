Diese Packs sind in FIFA Ultimate Team ein Muss

Aber wie auch im echten Leben – teuer ist nicht gleich Qualität. Natürlich steigt die Chance, bei mehr Ausgaben einen größeren Gewinn zu landen, aber am Ende ist das Ziehen von Packs eben nur ein Glücksspiel. Sich an der goldenen Mitte zu orientieren ist wahrscheinlich die beste Lösung. Und ein Tipp zum Abschluss: Keine Münzen für Packs ausgeben. Es ist immer besser, in SBCs zu investieren und sich die dortigen Rewards zu sichern.