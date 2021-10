FIFA 22: Die besten 5-Sterne-Skiller fürs Ultimate Team

Drag Back, La Croqueta, Sombrero Flick oder der Elastico: Die Liste der hilfreichen Skill-Bewegungen in FIFA 22 ist lang – und wird mit jedem weiteren Titel der Fußballsimulation noch länger. Nicht jeder Spieler hat die technischen Fähigkeiten, jeden dieser Tricks präzise auszuführen und viele Gegner im Regen stehen zu lassen. 5-Sterne-Skiller sind die Besten am Ball, es gibt sie in Ultimate Team allerdings nur recht selten, was natürlich ihren Preis in die Höhe treibt.