FIFA 22: Glitch in der Weekend League - EA bannt 30.000 FUT-Accounts

Eine bizarre Situation. Wenige Ingame-Minuten sind vergangen und der Gegner verlässt die Partie, obwohl noch kein einziges Tor gefallen ist. Selbst nach einem frühen oder knappen Rückstand ist es ungewöhnlich, relativ kampflos aufzugeben. Besonders in der Weekend League wirkt ein solches Verhalten verdächtig, da ein Abbruch aufgrund der begrenzten Anzahl an Begegnungen nicht mehr ausgeglichen werden kann. Tritt dieses Szenario an einem Wochenende gar gehäufter auf, wird der erfahrene FUT-Zocker misstrauisch. Die Ursache liegt in der Vergangenheit.